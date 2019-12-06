عضو بالانتقالي السوداني: القوات المسلحة لها دور كبير في انتصار إرادة الشعب

الخرطوم - أ ش أ

أكد صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وجود علاقة وطيدة بين العسكريين والمدنيين، وتعاون وحرص على تحقيق مطالب الشعب.

وأشاد تاور - في ورشة عمل عن قضايا السلام في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق السودان) اليوم /الجمعة/ - بجهود قادة القوات المسلحة والشرطة ودورهم الكبير في الانتصار لإرادة الشعب السوداني، وحرصهم على حفظ الأمن ووحدة السودان.

وقال تاور إن السلام لا يعني فقط وقف الحرب، بل الشعور بالرضى والاطمئنان والاقتناع بالوثيقة الدستورية المتوافق عليها، مشيرا إلى أن الوثيقة تحدد أول أهداف الثورة، بتحقيق السلام خلال الستة أشهر الأولى، من عمر الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن مساعي الاتصال بأبناء السودان من حاملي السلاح، تأتي من باب الرغبة الحقيقة لجعل مكونات المجتمع أسرة واحدة، تسعى لترتيب البيت الداخلي لبناء السودان.

وأضاف أنها المرة الأولى في تاريخ السودان، التي تدخل فيها الحكومة في تفاوض مباشر مع قادة "الحركة الشعبية - قطاع الشمال - بقيادة عبدالعزيز الحلو"، مطالبا أبناء الولاية بالعمل الجاد للمشاركة في وضع الحلول الموضوعية لإحلال السلام بمشاركة كل مكونات مجتمع النيل الأزرق، والخروج برؤية مشتركه مرضية للجميع، عبر تكوين لجان تستوعب الجميع خاصة النساء.