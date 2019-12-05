مسؤولون أمريكيون يكشفون هوية منفذ هجوم قاعدة بيرل هاربر

كتب - محمد طه:

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، أن بحارًا نفذ الهجوم المسلح بقاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة، والذي أسفر عن سقوط 3 مصابين.

وأوضح الحساب الرسمي للقاعدة العسكرية على "تويتر"، أن البحار منفذ الهجوم أطلق النار فأصاب ثلاثة من العمال المدنيين التابعين لوزارة الدفاع قبل أن يطلق النار على نفسه ويسقط قتيلاً.

وكان الحساب الرسمي للقاعدة أعلن إعادة فتح القاعدة بعد تأمين الوضع أمنيًا، في أعقاب الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 2:30 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي الأمريكي (الخميس).

ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من الذكرى 78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر من العام 1941، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وتدمير أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية.

وتقع قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة على بعد حوالي 13 كم غرب هونولولو، وتضم أكثر من 55 ألفًا من مشاة البحرية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف من أفراد القوات الجوية وعائلاتهم. وقد جرى إنشاؤها بإعادة تنظيم قاعدة بيرل هاربور البحرية وقاعدة هيكام الجوية في أكتوبر 2010.

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