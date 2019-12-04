تقرير: نتنياهو قرر الذهاب إلى انتخابات ثالثة

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو قرر الذهاب إلى انتخابات ستكون الثالثة خلال عام واحد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن المصادر القول إن نتنياهو "بدأ الاستعدادات لجولة ثالثة من الانتخابات".

وفشلت مساء أمس محادثات أجراها نتنياهو مع رئيس الأركان السابق زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس في مسعى أخير لتشكيل حكومة وحدة.

وتبادل الحزبان الاتهامات بإفشال المفاوضات وبجر الدولة إلى انتخابات ثالثة.

وتنتهي خلال أيام مهلة منحها الرئيس رؤوفين ريفلين للكنيست للتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة القادمة.

وكان نتنياهو وجانتس قد فشلا في استغلال مهل سابقة لتشكيل حكومة، في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر الماضي وكانت الثانية في نصف عام.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر.