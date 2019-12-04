الأمن اللبناني يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

(مصراوي):

استخدمت قوات الأمن اللبنانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات المتظاهرين لإخلاء جسر الرينغ وسط بيروت، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقطع محتجون في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، طريق جسر الرينغ احتجاجا على احتمال تسمية سمير الخطيب رئيسا للحكومة المقبلة.

وأفادت القناة بأن محتجين قاموا بقطع طريق البالما في طرابلس وعدد من الطرق الأساسية شمالي لبنان، فيما تم قطع عدد من طرق البقاع الأساسية شرقي البلاد.

وطرح رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته، سعد الحريري، اسم سمير الخطيب، وهو مقاول بارز ليصبح رئيس وزراء البلاد المقبل، وهي خطوة من المحتمل أن تمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة وسط أزمة اقتصادية ومالية حادة.

وقال الحريري إنه يدعم الخطيب ليصبح رئيس وزراء البلاد المقبل، مضيفا أنه "ما زالت هناك بعض التفاصيل وإن شاء الله سيحدث شيء جيد. الجميع يحاول المرور بهذه الفترة الصعبة".

ويرأس الخطيب واحدة من أكبر شركات الهندسة والمقاولات في لبنان ولم يشغل أي دور سياسي في الماضي.