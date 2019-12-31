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صور- وزير الداخلية العراقي يصل إلى السفارة الأمريكية لاحتواء الموقف

04:09 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
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القاهرة- (وكالات):

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد سعيا لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام قرب السفارة.

قاتل الياسري، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية: "أنا موجود الآن مقابل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء"، مؤكداً أن "المساعي مستمرة لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام والسيطرة على الأمور".

وأكد الياسري أن الإصابات التي وقعت بين مهاجمي السفارة نتيجة إلقاء قوات الأمن لقنابل الغاز لتفريق المحتجين، كانت بسيطة.

أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الثلاثاء بإصابة 32عراقيا بقنابل ورصاص حرس السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال بيان لمديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي إن "عدد المصابين جراء فتح الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من قبل أفراد حماية السفارة الأمريكية ضد المشيعين لشهداء الحشد الشعبي بلغ 32 مصابا من مقاتلي الحشد الشعبي والمدنيين الذين شاركوا بتشييع شهداء الحشد الشعبي".

وأضاف البيان أن "بعض الإصابات خطرة لأنها في منطقة الرأس".

يذكر أن المئات من أنصار كتائب حزب الله أحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي قد اقتحموا الأسوار الخارجية لمبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد على خلفية المشاركة في مراسم رمزية لضحايا قصف الطائرات الأمريكية لمقرات الحشد قرب الحدود العراقية السورية ليلة الأحد الماضي في قضاء القائم أقصى غربي العراق ما أوقع 25 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

ياسين الياسري وزير الداخلية العراقي السفارة الأمريكية ببغداد العراق احتجاجات الحشد الشعبي

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