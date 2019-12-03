ترامب: لن نسمح لأحد باستغلال الشركات الأمريكية

لندن- (د ب أ):

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لزيادة الضرائب على بضائع فرنسية، وذلك ردا على قيام باريس بفرض ضرائب على شركات رقمية.

وقال ترامب: "لن أسمح لأحد باستغلال الشركات الأمريكية، لأنه إذا كان أحد سيستفيد من الشركات الأمريكية، فسنكون نحن، وليس فرنسا".

وأضاف: "وبالتالي، سنفرض رسوما على خمورهم وكل شيء آخر".

وقال إن "لديه دائما علاقة جيدة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف: "ولكن أحيانا أعتقد أنه يفعل أشياء تلحق الضرر ببلاده".