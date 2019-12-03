أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

ترامب: لن نسمح لأحد باستغلال الشركات الأمريكية

01:13 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
ترامب: لن نسمح لأحد باستغلال الشركات الأمريكية

دونالد ترامب

لندن- (د ب أ):

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لزيادة الضرائب على بضائع فرنسية، وذلك ردا على قيام باريس بفرض ضرائب على شركات رقمية.

وقال ترامب: "لن أسمح لأحد باستغلال الشركات الأمريكية، لأنه إذا كان أحد سيستفيد من الشركات الأمريكية، فسنكون نحن، وليس فرنسا".

وأضاف: "وبالتالي، سنفرض رسوما على خمورهم وكل شيء آخر".

وقال إن "لديه دائما علاقة جيدة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف: "ولكن أحيانا أعتقد أنه يفعل أشياء تلحق الضرر ببلاده".

ترامب لندن زيادة الضرائب باريس فرض ضرائب

الخبر التالى:

أردوغان يهدد بعرقلة خطة "الناتو" الدفاعية في البلطيق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إسلام خليل يكشف لمصراوي موعد ومكان جنازة شعبان عبد الرحيم