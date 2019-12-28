أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبلاتينيوم سد النهضة الزمالك وزيسكو الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

مقتل شخصين في إطلاق نار قُرب هيوستن الأمريكية

11:43 ص السبت 28 ديسمبر 2019
مقتل شخصين في إطلاق نار قُرب هيوستن الأمريكية

حادث إطلاق نار

تكساس- (د ب ا):

قال مسؤول أمني أن شخصين قتلا ينما تم إطلاق نار على 8 أشخاص على الأقل من جانب رجال مسلحين، ليلة أمس الجمعة قرب مدينة هيوستن بولاية تكساس وسط جنوب الولايات المتحدة.

وقال ايد جونزاليس، رئيس شرطة مقاطعة هاريس، إن التفاصيل لا تزال أولية بعد إطلاق النار، لكن يبدو أن مجموعة من الأشخاص كانوا يصورون شريط فيديو عن موسيقى الراب في مكان انتظار السيارات قرب هيوستن عندما تم اطلاق النار عليهم.

وقال جونزاليس للصحفيين في مكان الحادث إن 4 أشخاص أصيبوا ايضا وتم نقلهم إلى المستشفيات، وحالات اصابتهم مختلفة.

وفي وقت سابق السبت، قُتِل شخص في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية كولورادو الأمريكية.

إطلاق نار مدينة هيوستن الأمريكية مقتل شخصين

الخبر التالى:

قناة تركية: أنقرة قد تطرح مقترحها بشأن ليبيا أمام البرلمان في 30 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان