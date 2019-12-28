ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 73 قتيلًا

مقديشيو- (د ب أ):

ارتفع عدد قتلى هجوم السيارة المفخخة في مقديشيو، السبت، إلى 73 شخصا، على الأقل، وفقا لما صرح به محمد يوسف، مدير مستشفى المدينة بالعاصمة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقال يوسف إن عدد المصابين الذي نقلوا إلى المستشفى وصل حتى الآن إلى 54 شخصا.