الخطوط الجوية العراقية: خلل فني وراء هبوط طائرة ركاب في روسيا

بغداد - (أ ش أ):

أرجعت الخطوط الجوية العراقية اليوم الجمعة، هبوط الطائرة التابعة لها اضطراريًا في مطار "روستوف أون" في روسيا إلى تعرضها لخلل فني بسيط، مؤكدة أنه تم إصلاح الخلل ومغادرة الطائرة.

وقال الطيار كفاح حسن جبار - وفقا لبيان للخطوط الجوية العراقية نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "الطائرة المذكورة قد تعرضت لخلل فني بسيط، لذلك قرر قائد الطائرة ضرورة هبوط الطائرة لإجراء اللازم وقد تم إصلاح الخلل من قبل مهندس الطائرة".

وأضاف جبار "أن جميع الركاب والطاقم بسلامة وآمان وقد تلقوا الرعاية اللازمة"، مؤكدا أن الطائرة قد غادرت المطار الروسي وهي الآن متوجهة إلى مطار منسك وجهتها النهائية".

وكانت بعض وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار "روستوف أون" في روسيا.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، في وقت سابق من اليوم، بأن طائرة ركاب مدنية عراقية نفذت هبوطا اضطراريا في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، كانت متوجهة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.