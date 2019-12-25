إصابة 3 مدنيين في انفجار دراجة نارية بمدينة الصدر العراقية
العراق - (أ ش أ)
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، جراء انفجار دراجة نارية في مدينة الصدر.
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "دراجة نارية انفجرت، اليوم، بالقرب من مستوصف طبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، ما أسفر عن إصابة امرأة ومدنيين اثنين بجروح خطيرة".
جدير بالذكر أن 5 مدنيين أصيبوا، في وقت سابق اليوم، جراء انفجارين في منطقتي الأمين والمعالف شرقي وجنوبي بغداد، فيما أصيب 4 آخرون بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من إحدى الأسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد
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