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إصابة 3 مدنيين في انفجار دراجة نارية بمدينة الصدر العراقية

09:49 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
إصابة 3 مدنيين في انفجار دراجة نارية بمدينة الصدر العراقية

أرشيفية

العراق - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، جراء انفجار دراجة نارية في مدينة الصدر.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "دراجة نارية انفجرت، اليوم، بالقرب من مستوصف طبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، ما أسفر عن إصابة امرأة ومدنيين اثنين بجروح خطيرة".

جدير بالذكر أن 5 مدنيين أصيبوا، في وقت سابق اليوم، جراء انفجارين في منطقتي الأمين والمعالف شرقي وجنوبي بغداد، فيما أصيب 4 آخرون بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من إحدى الأسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد

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العراق انفجار دراجة نارية مدينة الصدر

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