وكالة الفضاء الروسية تبدي استعدادها للمشاركة في مشروع المحطة الأمريكية قرب القمر

موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، دميتري روجوزين، اليوم الأربعاء أن روسيا قررت العودة إلى المفاوضات حول المشاركة في مشروع المحطة الأمريكية قرب القمر "جايت واي".

وقال روجوزين لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد أكدنا لزملائنا الأمريكيين، الذين أرسلوا لنا مشروع المذكرة، أننا مستعدون للمشاركة في المفاوضات، والمهم جدا بالنسبة لنا، ليست المسائل المتعلقة بالحديد فحسب، ولكن المتعلقة بالمبدأ، يجب أن نبحث عن تلك المبادئ، التي تتبع عند اتخاذ القرارات الصعبة".

يذكر أنه سبق اتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي عقد في أديليد بأستراليا عام 2017 على تصميم المحطة "ديب سبايس جايت واي" التي سيتم وضعها في مدار قريب من القمر.

وكان دميتري روغوزين، بعد أن أصبح رئيسا لمؤسسة "روس كوسموس"، قد أعلن أن روسيا لا يمكن أن تسمح لنفسها بالمشاركة في بناء مثل هذه المحطة، كما أنها تقوم بأداء أدوار ثانوية مقتصرة على بناء وحدة واحدة فقط. كما خضع المشروع الأمريكي نفسه للتغييرات وأصبح يطلق عليه الآن اسم " جايت واي".

وكان نائب رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، المختص ببرامج الرحلات المأهولة، وليام جارستنماير، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة مهتمة بقيام روسيا بإنشاء مركبة فضائية للتحليق إلى القمر ونظام هبوط مأهول من محطة مدارية سيتم تصنيعها لهذا الهدف ووضعها في مدار القمر.