وكالة: الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ قادمة من إسرائيل

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة، ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت وكالة الرسمية، إن شخصين قتلا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب دمشق، وقد وصفت روسيا هذا القصف بأنه خطوة خاطئة.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي، تلك الواقعة التي حدثت قبل شهر، وأعلن أنه شنه غارات على عشرات الأهداف الإيرانية والسورية داخل سوريا في ما وصفه بهجوم انتقامي، ردا على الصواريخ التي أطلقتها قوة إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل فجر أمس الثلاثاء.

وأوضح الجيش في بيان أن غاراته استهدفت مواقع لفيلق القدس الإيراني والقوات السورية ودمرت صواريخ ومقار ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية.