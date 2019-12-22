ماكرون: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة للغاية في الحرب ضد الإرهاب

فرنسا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة للغاية في الحرب ضد الإرهاب.

ونقلت قناة "فرانس 24" في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية عن ماكرون، في كلمة ألقاها بنيامى التي وصل إليها قادما من كوت ديفوار، قوله "لقد وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة في الحرب ضد الإرهاب"، داعيًا في كلمته التي ألقاها بحضور رئيس النيجر محمدو ايسوفو - الدول الأفريقية إلى ضرورة صياغة أهدافها الاقتصادية والعسكرية والتنموية خلال الأعوام القادمة.

وتأتي زيارة ماكرون للنيجر بعد اختتام زيارته لكوت ديفوار التي استغرقت 48 ساعة، وشهد خلالها موافقة 8 دول في غرب أفريقيا على تغيير اسم عملتها المشتركة من الفرنك الأفريقي إلى الـ"ايكو" مع إنهاء ربط عملاتها بفرنسا كقوة استعمارية سابقة وتجميد التزامها بوضع 50 % من احتياطياتها النقدية في البنك المركزي الفرنسي.