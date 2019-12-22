الرئيس الجزائري يفتتح معرض الإنتاج الوطني في أول نشاط رسمي له

الجزائر - أ ش أ

شهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، تدشين الدورة 28 لمعرض الإنتاج الوطني الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بحضور العديد من الوزراء والشخصيات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

ويعد هذا التدشين هو أول نشاط رسمي للرئيس تبون عقب أدائه اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه يوم الخميس الماضي.

ويستمر المعرض الذي يقام تحت شعار "الجزائر: اقتصاد متنوع، خلاق وتنافسي" حتى 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عامة وخاصة وكذلك مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352 م2، بحسب الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) المنظمة للمعرض.

وتمثل المؤسسات المشاركة في معرض الإنتاج الجزائري مختلف المجالات، ومنها الطاقة والكيمياء والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية، والصناعات الغذائية و الخدمات.

كما يشارك في المعرض الذي يقام للعام الرابع على التوالي مؤسسات الصناعة العسكرية ومؤسسات تجميع السيارات.

وتمتاز هذه الدورة كذلك بمشاركة 30 مؤسسة ناشئة و20 مقاولا شابا جاؤوا لعرض خبراتهم ومنتجاتهم وخدماتهم على مستوى جناح "الجيريا إينوف".

وبحسب المنظمين، يهدف هذا المعرض إلى التعريف بقدرات الإنتاج للمؤسسة الوطنية، وتطوراتها وطموحاتها في إطار النموذج الجديد لنمو الاقتصاد الجزائري.

كما سيقام على هامش المعرض العديد من الندوات والورشات التي تتناول مختلف المواضيع تتعلق بنشاط الصناعة في الجزائر خصوصا الرقمنة والابتكار وتحدي التصدير وتمويل المؤسسات الناشئة.

من جهة أخرى، سيتم إطلاق ثلاث حملات توعوية من قبل منظمات المجتمع المدني ورجال أعمال وهيئات من أجل محاربة تبذير الخبز وتشجيع استعمال الأكياس الورقية عوض الأكياس البلاستيكية وكذلك استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.