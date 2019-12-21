مسؤول أمريكي: واشنطن تجتمع بالأطراف الليبية ليصاغة اتفاق لإنهاء الأزمة

أكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن اجتماع واشنطن مع كل الأطراف الليبية قد تكون محاولة مؤثرة في صياغة اتفاق يحل الصراع.

وقال المسؤول الأمريكى، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا "استفزازية" ومثار قلق للولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكد أن الصراع الليبي يزداد "دموية" مع زيادة عدد من يوصفون بالمرتزقة الروس على الأرض.

وأشار إلى أن واشنطن "قلقة للغاية" تجاه التصعيد العسكري فى ليبيا خلال الأونة الأخيرة.

ولفت المسؤول الأمريكي أن واشنطن ما زالت تعترف بحكومة الوفاق في ليبيا التي تدعمها الأمم المتحدة لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع