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إيطاليا ترد على رسالة السراج بشأن تفعيل "الاتفاق الليبي التركي"

02:09 م السبت 21 ديسمبر 2019
إيطاليا ترد على رسالة السراج بشأن تفعيل "الاتفاق الليبي التركي"

فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اللي

قالت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية الإيطالية، إن حل الأزمة الليبية يبقى "سياسيًا وليس عسكريًا"، مؤكدة "لهذا السبب نستمر في رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك".

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن المصادر الدبلوماسية أنه عوضًا عن التدخل، فإن إيطاليا "تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة ليبية-ليبية"، والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.

جاء ذلك ردًا على رسالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، يوم الخميس، إلى رؤساء إيطاليا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والجزائر، وتركيا، طالبهم فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصدّ ما أسماه بـ"العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس"، وتفعيل مذكرة التفاهم التي وقّعها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.

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