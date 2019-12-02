الجزائر في انتظار مناظرة "تاريخية" بين مرشحي الرئاسة

الجزائر (د ب أ)

أعلن مسؤول في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبل بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.

ولم يذكر علي ذراع مدير الاعلام بالسلطة، المزيد من التفاصيل حول هذه المناظرة التي تعد سابقة في تاريخ الانتخابات في الجزائر.

وأقر محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تنظيم هذه المناظرة بالاتفاق مع جميع المرشحين الذين وافقوا على المشاركة فيها.

وترشح للانتخابات الرئاسية كل من عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الدمقراطي.

يشار إلى أن المشاركين في الحراك الذي انطلق في 22 فبراير الماضي يعارضون اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بو تفليقة.