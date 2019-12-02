المرصد : 15 قتيلاً في قصف جوي روسي لريف أدلب

لندن - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 15 شخصا في قصف جوي نفذته طائرات روسية على مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن القصف استهدف سوقا شعبية في المدينة، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى.

ووفقًا للمرصد، يرتفع عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة خفض التصعيد في 30 أبريل الماضي، وحتى اليوم الاثنين إلى 4775 شخصًا، بينهم 1224 مدنيًا.

يشار إلى تركيا وروسيا وإيران هى الضامنة لاتفاق، تم التوصل إليه في عام 2017، بشان إنشاء مناطق خفض توتر، من بينها إدلب.