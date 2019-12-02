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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

08:26 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيًا في ال

تل أبيب- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت الليلة الماضية 11 فلسطينيًا، خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات نفذتها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

اعتقال الفلسطينيين الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي

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