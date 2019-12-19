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الرئيس الجزائري يمنح وسام الاستحقاق لقائد الأركان

03:24 م الخميس 19 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري يمنح وسام الاستحقاق لقائد الأركان

عبد المجيد تبون

الجزائر - أ ش أ

منح الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "صدر" إلى كل من الرئيس المؤقت المنتهية ولايته، عبد القادر بن صالح، والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري.

وقام الرئيس تبون بتقليد كل من بن صالح والفريق قايد صالح الوسامين خلال الجلسة الخاصة لتأديته اليمين الدستورية لتولي مهام الرئاسة.

يأتي ذلك تقديرا لما قام به كل من الرئيس المؤقت ورئيس الأركان خلال الأشهر الماضية، وإدارة البلاد بحكمة واقتدار.

ويمنح هذا الوسام الجزائري لمن قدموا خدمات جليلة المقدمة للوطن، سواء من المدنيين أو العسكريين، ولمن ساهموا في رفع مكانة البلاد وتعزيزها.

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عبد المجيد تبون وسام الاستحقاق عبد القادر بن صالح أحمد قايد صالح

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