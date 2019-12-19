اعتقال فتاة أمريكية بتهمة "سرقة طائرة وتحطيمها"

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على فتاة للاشتباه في سرقتها طائرة والاصطدام بها في مطار بولاية كاليفورنيا.

واتهمت السلطات الأمريكية، الفتاة التي تبلغ من العُمر 17 عامًا،بتسلق سياج بالقرب من مبنى صيانة مطار فريسنو يوسيميتي الدولي في حوالي الساعة 7.30 صباحا يوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال درو بيسينجر، قائد شرطة فريسنو، إن الفتاة زعمت أنها تمكنت بعد ذلك من الوصول إلى طائرة خاصة، من طراز "كينغ 200"، وشرعت بتشغيلها، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن الشبكة الأمريكية.

وأضاف أن الطائرة بدأت في التحرك، لكنها لم تقلع في الجو.

وتعرضت الطائرة لأضرار بعد اصطدامها بسياج ومبنى قريب، دون أن يصاب أحد في الحادث.

جدير بالذكر أن السلطات لم تكشف الأسباب الكامنة وراء إقدام الفتاة على مثل هذا العمل.