المرصد السوري: مقتل 20 مدنيًا نصفهم من الأطفال والنساء في ريف إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن 20 مدنيًا نصفهم من الأطفال والنساء قتلوا في غارات للحكومة السورية على ريف إدلب.

وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني، أن من بين القتلى 12 شخص من أسرتين بالإضافة إلى 3 سيدات و3 أطفال ورجلان.

وبحسب المرصد السوري، فإن قتلى المدنين منذ اتفاق "أردوغان - بوتين" الذي وقع في سوتشي وصل إلى 863 قتيلًا من المدنين بينهم عشرات الأطفال.

فيما قُتل أيضًا 291 من القوات التركية والعناصر الموالية لها في سوريا، فضلاً عن مقتل 323 عنصرًا من قوات الحكومة السورية في شمال شرق سوريا.