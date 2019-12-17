جنوب السودان: تشكيل حكومة وحدة بحلول نهاية فبراير

جوبا- (أ ف ب):

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير أنه توصل إلى اتفاق مع زعيم المعارضة رياك مشار الثلاثاء على تشكيل حكومة وحدة بحلول مهلة فبراير النهائية، في وقت يواجه الطرفان انتقادات دولية جراء تعثر محادثات السلام.

وكان كير ومشار وقّعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في سبتمبر 2018 في اديس ابابا، ما ادى الى احتواء النزاع الذي خلف اكثر من 400 الف قتيل وشرد نحو أربعة ملايين آخرين.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو حدا أقصى، لكنهما عجزا عن تحقيق ذلك، ليتم تمديد المهلة ستة اشهر إضافية حتى 12 نوفمبر.

وانتهت المهلة الثانية دون تشكيل حكومة الوحدة، ما دفع دول المنطقة التي ترعى عملية التهدئة الى منحهما مئة يوم اضافية للتوصل الى اتفاق حول الحكومة.

ويختلف الطرفان حول تعيين بعض الحدود وتجميع المقاتلين ودمجهم في جيش موحّد، تنفيذاً لبند رئيسي في اتفاق السلام.

وفي اعقاب مباحثاتهما في جوبا، أعلن كير أنّه اتفق مع مشار على عدم تجاوز المهلة الجديدة.

وصرح كير "قلنا إنه بعد مرور 100 يوم علينا تشكيل الحكومة"، في إشارة إلى التمديد الذي مُنح لهما بعدما فشلا بالالتزام بالمهلة السابقة المحددة في 12 نوفمبر.

وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها من السودان عام 2011، في حرب أهلية في ديسمبر 2013 اثر اتهام رئيسها وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه.

وأدى الصراع إلى مقتل نحو 400 ألف شخص بحسب احصاء حديث العهد، ودفع أكثر من أربعة ملايين، أي ما يوازي ثلث سكان جنوب السودان، إلى النزوح.

وعجزت عدة اتفاقات سلام وجهود وساطة لتأمين سلام مستمر لأحدث دول العالم.

لكنّ اتفاق السلام الموقع عام 2018 أسفر عن تراجع كبير في الأعمال القتالية، من دون أن تتوقف نهائياً.