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البحرين : منطقة الخليج تعصف بها الأزمات

04:19 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
البحرين : منطقة الخليج تعصف بها الأزمات

البحرين

الكويت- (د ب أ):

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في مملكة البحرين الشيخ عبد الله الخليفة أن "منطقة الخليج تعصف بها الأزمات والكثير من المشاكل التي تهدد أمنها خصوصا بوجود دولة داعمة للإرهاب، مما يتطلب مزيدا من تضافر الجهود والتعاون من دول مجلس التعاون الخليجي مع الناتو".

وشدد الخليفة، في كلمته اليوم الاثنين خلال حلقة نقاشية نظمها مركز حلف الناتو في الكويت بعنوان "15 عاما على مبادرة اسطنبول للتعاون والإنجازات و التطلعات المستقبلية"، على أهمية الدور الذي تلعبه الكويت في توسيع دائرة التعاون مع الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي .

وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت من خلال دور الناتو في العالم أو على مستوى مشاركة أعضاء مبادرة إسطنبول للتعاون خاصة في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة التهديدات المتزايدة للخطر الايراني.

وأكد الخليفة حرص بلاده البحرين على التعاون مع الناتو من خلال مبادرة إسطنبول للتعاون ، مشيرا إلى الى ضرورة التصدي للخطر الإيراني بوحدة الصف ، مستعرضا جهود البحرين ومشاركتها الفعالة مع الناتو في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني وتبادل المعلومات.

وأثنى على الدور الكويتي في دعم جهود السلام والاستقرار .

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