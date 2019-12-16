"احنا في زمن الترفيه".. السعودية تتحرك ضد مصوري فيديو "مسيء للعباية"

القاهرة- (وكالات):

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استياء كثيرين في المملكة العربية السعودية، إذ يظهر فيه رجل يدعو امرأة إلى خلع عبائتها ويُخبرها بأنهم باتوا الآن في "زمن الترفيه"، في إشارة إلى فعاليات هيئة الترفيه السعودية التي تنظم عددًا من الحفلات الموسيقية والفنية في عدة مدن سعودية.

ودشن رواد تويتر السعوديين هاشتاج "حاسبوا المسيء للعباءة"، الذي تصدر منصة موقع التواصل الإجتماعي، معتبرين هذا المقطع مسيئا للزي السعودي والعادات والتقاليد، وشكروا النيابة العامة والأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية بعد اصداره أمرًا يقضي بإلقاء القبض على صاحب الفيديو الموجود في محافظة طريف بتهمة أساء للدين وللآداب والقيم العامة.

#النيابه_العامه#حاسبوا_المسيء_للعباية

هذا الشخص وأمثاله لا يمثلوا الثقافة السعودية وهو من الأجانب والغاية من نشر هذا المقطع تشويه سمعة المملكة ولله أرضنا أطهر من إحتواء مثل هذا الشخص فيجب إلقاء القبض عليه وتنفيذ العقوبة عليه pic.twitter.com/bH0YS9Of3w — عبدالرحمن الكعبي (@abdalrahman1925) December 16, 2019

اعتبر بعض رواد تويتر السعوديين أن مقطع الفيديو جرى تصويره وانتاجه خصيصًا للإساءة للملكة ولثقافتها وعادتها وتقاليدها، وطالبوا بأن يتلقى الرجل والمرأة التي ظهرت معه في الفيديو أشد عقاب.

وأكدوا أن "هذا الشخص وأمثاله لا يمثلوا الثقافة السعودية وهو من الأجانب والغاية من نشر هذا المقطع تشويه سمعة المملكة".

كذلك تداول رواد تويتر مقاطع فيديو أخرى للشخص نفسه، وأشاروا إلى أنه قام بأمور مماثلة، وسبق أن شارك في مقاطع فيديو تمثيلية مُسيئة للسعوديات ولثقافة وتقاليد الملكة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة في السعودية، بالقبض على أشخاص "أساءوا للقيم الدينية والآداب العامة"، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية محلية.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه "بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة".

وأضاف بيان النيابة السعودية، المنشور في عدد من الصحف السعودية، الأحد، أن ذلك يأتي "استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وأكد المصدر أن النيابة السعودية "تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".