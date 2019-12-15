وزير خارجية إيران يدعو دول الخليج إلى حوار شامل

الدوحة (د ب أ)-

دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف دول الخليج اليوم الأحد إلى تغيير نمط التفكير وإجراء حوار شامل لإرساء دعائم التعاون الإقليمي من أجل حل الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وقال ظريف في كلمة له بمنتدى الدوحة اليوم إن "جميع دول المنطقة معنية بتغيير نمط تفكيرها واجتراح مقاربات جديدة وتغيير العقليات، إذ لا يمكن لبلد وحده أن ينفرد بفرض رؤى أحادية، ونملك فرصة لتغيير مسارنا بشكل نهائي ولتحسين ليس فقط حياتنا نحن بل أيضا تحسين وتعزيز حياة أجيال المستقبل، ولهذا علينا اغتنام هذه الفرصة".

وتابع "يمكننا الاتفاق على حزمة اجراءات لبناء الثقة وادارة المياه وخلو المنطقة من الاسلحة النووية، كما يمكننا ان نقيم تواصلا عسكريا ونتبادل الزيارات العسكرية. ويمكننا اطلاق هذه العملية وتوقيع اتفاق لوقف استخدام القوة ومنع الاعتداء في المجتمع الخليجي ".

وأكد أن "ايران ظلت تقترح هذه الرؤية منذ عام 1985 والمقترحات الأخيرة التي تقدم بها الرئيس حسن روحاني أطلقت مبادرة "سلام هرمز" تعتبر استمرارا لالتزامنا الدائم لاطار تفاعلي شامل وبناء والاعتراف بمسؤولية كل دولة في المنطقة لضمان السلام والاستقرار والازدهار والرفاه في الدول المجاورة وللاستفادة من هذه المبادرة، فإن المنطقة والعالم لديهم مصلحة مشتركة للحفاظ على حرية الملاحة وامن الطاقة للجميع .

وأضاف "لنتعاون لاجتثاث التطرف والعنف الطائفي وتعزيز الحل السلمي لكافة النزاعات بالمنطقة من خلال التواصل والحوار واقامة نظام انذار مبكر لتحقيق هذه الاهداف. ونقترح الالتزام بمبادئ مشتركة مثل الحوار والاحترام المتبادل والمساواة واحترام سيادة الدول ورفض استخدام القوة وأية وسائل اخرى للقمع وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ".