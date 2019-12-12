هيئة الانتخابات الجزائرية: نسبة المشاركة حتى ظهر اليوم بلغت 20.4%

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية مرضية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأعلن شرفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، تخطت الـ20% من إجمالي من لهم حق التصويت، حتى ظهر اليوم الأربعاء، حيث بلغت 20.43%، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للسلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية.

وتوقع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، ارتفاع نسب الإقبال على صناديق الاقتراع خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن 3600 مكتب تصويت شهد توترات في كامل التراب الجزائري وأن التصويت بدأ فعلا في 90 بالمئة من مراكز الانتخاب.

وبمجرد بداية عملية التصويت اقتحم معارضون للانتخابات مركزي تصويت في بجاية، إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، وقاموا "بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين" بحسب شهود تحدثوا لوكالة فرنس برس.

ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين، هم عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، والمرشح المستقل عبدالمجيد تبون، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.