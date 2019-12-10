بولندا تعتقل شخصًا بشبهة التخطيط لهجوم إرهابي على مركز تسوق

وارسو- (د ب أ):

أوقفت وكالة الأمن الداخلي البولندية شخصا بشبهة التخطيط لهجوم إرهابي على مركز للتسوق في مدينة بولاوي شرقي البلاد

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن بيان صادر عن ستانيسلاف زارين المتحدث باسم منسق القوات الخاصة، أن المشتبه به، والذي تمت الإشارة إليه باسم ماكسيم إس، مواطن أوكراني اعتنق الإسلام حديثا. وتم اعتقاله في الرابع من ديسمبر الجاري.

وقال زارين إن المشتبه به كان يخطط لتنفيذ هجوم باستخدام سيارة مفخخة أو متفجرات أو أسلحة نارية.

ووفقا للبيان، فقد وجه الادعاء اتهامات له بالفعل، كما وافقت محكمة على حبسه ثلاثة أشهر بانتظار المحاكمة.

وأضاف البيان أن المشتبه به تشبع جدا بالفكر المتطرف وتواصل مع أفراد يتبنون مقاربة متشددة لتعاليم الإسلام، ومواطنين من طاجيكستان والشيشان وروسيا الاتحادية.

ووفقا لقانون العقوبات البولندي، فإن المتهم يواجه عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات إذا ما أدين بالإعداد لهجوم ضد الأفراد والممتلكات.