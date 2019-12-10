فقدان طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا في تشيلي

سانتياجو- (د ب أ):

ذكر سلاح الجو التشيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة له من طراز "سي – 130 هيركليز" فُقدت وعلى متنها 38 شخصًا.

وأضاف أن الطائرة أقلعت من قاعدة تشابونكو الجوية في بونتا أريناس بجنوب البلاد الساعة 0455 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (1955 بتوقيت جرينتش) وفُقد الاتصال بها الساعة 0613 مساء.

وكانت الطائرة متجهة إلى قاعدة "بريزيدنتي إدواردو فراي مونتالفا"، وهي قاعدة تشيلي الأكثر أهمية، وكان على متنها 38 شخصًا، هم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبًا.

وذكر البيان: "كانت الطائرة تقوم بمهام دعم لوجستي وتنقل أفرادًا تم إرسالهم لمراجعة خط أنابيب إمدادات الوقود العائم في القاعدة".

وأضاف أنه تم إعلان حالة التأهب وأن الطائرات المتمركزة في المنطقة قد تم تنشيطها.​