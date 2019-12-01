بدء تسجيل طلبات الترشح للانتخابات التشريعية الإيرانية

طهران- (د ب أ):

انطلقت اليوم الأحد عملية تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني.

وتستمر عملية تسجيل طلبات الترشح لمدة أسبوع واحد، وذلك في مقر وزارة الداخلية بطهران والدوائر الانتخابية في الأقضية، والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية خارج البلاد.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، تزامنا مع الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة يوم الجمعة 21 فبراير 2020 .