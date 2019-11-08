  • عاجل:شاهد.. الصور الأولى لتشييع جثمان والد الفنان أكرم حسني لمثواه الأخير

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان منتدى إعلام مصر محاكمة راجح مقتل البغدادي

    سفير اليمن بالمجر يبحث مع مسؤول عسكري العلاقات الثنائية بين البلدين

    02:25 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    سفير اليمن بالمجر يبحث مع مسؤول عسكري العلاقات الثنائية بين البلدين

    علم اليمن

    عدن - بودابست أ ش أ

    استعرض القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست السفير أحمد عبدالله ناجي، اليوم الجمعة، مع وكيل وزارة الدفاع المجرية جرجيلي نيميث، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات العسكرية والأمنية وتأهيل كوادر وزارتي الداخلية والدفاع في اليمن والاستفادة من الخبرات المجرية في مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة.

    وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الدبلوماسي اليمني ناقش - خلال اللقاء - الترتيبات الجارية لاستقبال فريق من وزارة الدفاع اليمنية لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة.

    من جانبه.. أكد المسؤول المجري حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنهم يتابعون باستمرار تطورات الأوضاع في اليمن ومنفتحون على التعاون مع اليمن في المجالات المتاحة .

    هذا المحتوى من

    أحمد عبدالله ناجي المجر اليمن السفارة اليمنية

    الخبر التالى:

    المبعوث الدولي إلى سوريا يعلن موعد المشاورات المقبلة للجنة الدستورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان