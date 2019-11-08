مصدر عراقي :مقتل وإصابة 4 من الحشد العشائري شمالي تكريت

تكريت- (د ب ا):

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة بمقتل وإصابة أربعة من عناصر الحشد العشائري قرب حقل نفط شمالي تكريت، 170كم شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة صلاح الدين ان" دورية للواء 88 من الحشد العشائري تعرضت لوابل من الرصاص اطلقه كمين قرب حقل عجيل النفطي، 45كم شمالي تكريت، ما أدى الى مقتل عنصر واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها الى المستشفى".

ومازالت مناطق جبال حمرين تشهد تواجدا لعناصر داعش خاصة في المناطق الحدودية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين،على الرغم من إعلان الحكومةالعراقيةالقضاء على تنظيم داعش عسكريا نهاية عام 2017.