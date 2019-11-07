الإدارة الكردية تتهم تركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليًا شمال سوريا

سوريا - (أ ش أ)

اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الجيش التركي باستخدام أسلحة محرمة دوليًا، بما في ذلك الفوسفور الأبيض في بعض مناطق شمال شرق البلاد.

وأضافت الإدارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، أن تجاوزات تركيا بحق مكونات شمال شرق سوريا تستوجب قانونيا الملاحقة والمقاضاة ، وهي تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والعهود والمواثيق الدولية.

وأوضحت أن ما جرى وما زال يجري في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومساءلة، لافتة إلى أن تركيا والمرتزقة الذين تدعمهم مستمرون في ضرب معايير القوانين الدولية في مناطق راس العين وتل أبيض، مشيرة إلى أن تركيا استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا، واستهدفت أكثر من 30 شخصا من المدنيين العزل، بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دوليا.

وأكدت أن لديها أدلة واثباتات تدين تركيا، وأنها على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية في مناطق الهجوم التركي.