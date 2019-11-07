أفغانستان: مقتل 4 قضاة في كمين مسلح بوسط البلاد

كابول - أ ش أ

أعلن مسؤولون بشرطة إقليم (لوجار) الأفغاني مقتل أربعة قضاة في كمين أعده مسلحون بمنطقة (محمد أغا) بعد ظهر اليوم الخميس.

وذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية، أن الشرطة حمّلت حركة (طالبان) الأفغانية المتطرفة مسؤولية الهجوم، إلا أن طالبان لم تعلق حتى الآن، موضحة أن الشرطة فتحت التحقيقات في الحادثة.

وكان مسؤولون قد أفادوا بأن مسلحين أعدوا كمينًا لعربة كانت تقل القضاة، حيث كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد قضاء أجازتهم الأسبوعية.

يُذكر أن حركة (طالبان) عادة ما تستهدف مواقع وأشخاص تابعين للحكومة والجيش الأفغاني.