  • عاجل:أشرف زكي يكشف سبب تأخر جنازة هيثم أحمد زكي: "مفيش حد من أهله يستلمه"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    أفغانستان: مقتل 4 قضاة في كمين مسلح بوسط البلاد

    02:06 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    أفغانستان: مقتل 4 قضاة في كمين مسلح بوسط البلاد

    أرشيفية للشرطة الأفغانية

    كابول - أ ش أ

    أعلن مسؤولون بشرطة إقليم (لوجار) الأفغاني مقتل أربعة قضاة في كمين أعده مسلحون بمنطقة (محمد أغا) بعد ظهر اليوم الخميس.

    وذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية، أن الشرطة حمّلت حركة (طالبان) الأفغانية المتطرفة مسؤولية الهجوم، إلا أن طالبان لم تعلق حتى الآن، موضحة أن الشرطة فتحت التحقيقات في الحادثة.

    وكان مسؤولون قد أفادوا بأن مسلحين أعدوا كمينًا لعربة كانت تقل القضاة، حيث كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد قضاء أجازتهم الأسبوعية.

    يُذكر أن حركة (طالبان) عادة ما تستهدف مواقع وأشخاص تابعين للحكومة والجيش الأفغاني.

    هذا المحتوى من

    الشرطة الافغانية أفغانستان كمين مسلح كابول

    الخبر التالى:

    نائب رئيس حزب العمال البريطاني يعلن استقالته بعد 35 عاما من العمل السياسي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان