الاحتلال الإسرائيلي يُفرج عن عن أسيرين أردنيين

القاهرة- (مصراوي):

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصدد إطلاق سراح الأسيرين الأردنيين، هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، اليوم الأربعاء.

وغرّد الصفدي عبر تويتر: "ساعات ويكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".

كانت العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترت مؤخرًا إلى حد استدعاء الأردن لسفيره في تل أبيب للتشاور.

وفي 20 أغسطس الماضي، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأردنية هبة اللبدي البالغة من العمر 24 عاما، أثناء توجهها من الأردن إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة، وفق قناة روسيا اليوم.

وخضعت هبة للتحقيق لأكثر من شهر، ولم يُسمح للمحامي أو أي من أقاربها بزيارتها، وصدر بعدها قرار بتحويلها للاعتقال الإداري، من دون توجيه أي تهمة لها.

وفي 26 سبتمبر الماضي، صدر قرار باعتقال هبة 5 أشهر إداريا، بعد فشل المحققين الإسرائيليين في إثبات أي تهمة بحقها.

وخاضت اللبدي ومرعي إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهما الإداري أثناء توجههما إلى الأراضي الفلسطينية في أغسطس وسبتمبر الماضيين، على التوالي، ليعلنا أمس الثلاثاء تعليق إضرابهما، بعدما خضعت إدارة السجون لمطالب الإفراج عنهما.