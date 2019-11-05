الانتقالي الجنوبي: "اتفاق الرياض" سيمكننا من الانتصار ضد التمدد الإيراني

القاهرة- (مصراوي):

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، إن "اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق الانتصار ضد التمدد الإيراني"، معتبرا أن "الاتفاق مع الشرعية سيكبح الحوثيين"، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح الزبيدي أن اتفاق الرياض يهدف لبناء المؤسسات واستقرار اليمن، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الجهود العسكرية من اليوم نحو صنعاء لمحاربة الحوثيين.

وأعرب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن ثقته بشكل مطلق بالقيادة السعودية، مشددا حرصه على نجاح الوساطة.

وسوف يتم التوقيع على الاتفاق اليوم الثلاثاء برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، وممثلين عن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.