رئيس مالي: نحن في حالة حرب.. والهجمات الإرهابية تدل على خطورة الوضع

باماكو- (أ ش أ):

أعلن رئيس مالي، إبراهيم بو بكر كيتا، أن الهجوم على "مودورو" و"أندليمان" و"بوليكيسي" وجميع الهجمات السابقة تدل على خطورة الوضع في مالي، مؤكدا أن بلاده في حالة حرب.

ودعا رئيس مالي - في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب - إلى "اتحاد مقدس" حول الجيش الوطني في هذه الظروف الخطيرة بشكل خاص.

وكشف - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، - أنه ترأس مؤخرا اجتماعا بحضور كافة القادة العسكريين والذي تمحور حول تغيير الاستراتيجية على الأرض في مواجهة العدو.

وأكد الرئيس المالي أنه أعطى تعليمات صارمة بما في ذلك تطوير مفهوم تشغيلي جديد يعطي جزءا مهما للهجوم على مستوى استعادة القيادة التنفيذية على أرض الواقع وتحسين ظروف اشتباك رجال قوات الجيش.

وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ليست قضية مالي فقط، أو منطقة الساحل، ولكنها حرب عالمية في ظل هذا النظام العالمي لانعدام الأمن فإن حشد الجهود والقوى أمر حاسم، مشددا على ضرورة التفكير في جنود مالي الذين يضحون بأرواحهم في الجبهة وأيضا أرواح الجنود الأجانب ولا سيما رجال القوات الفرنسية من أجل مالي.