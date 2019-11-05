شهود عيان: مقتل 4 متظاهرين وإصابة 100 قبالة بوابات ميناء أم قصر العراقي

البصرة- (د ب أ):

أفاد شهود عيان بأن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين اليوم الثلاثاء عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين عند بوابات ميناء ام قصر في محافظة البصرة، 550كم جنوبي بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن "القوات العراقية فتحت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين قبالة بوابات ميناء أم قصر التجاري على الخليج مما تسبب بمقتل أربعة متظاهرين وإصابة أكثر من مئة آخرين".

وذكر الشهود أن "القوات الأمنية سارعت الى الانسحاب بعد إصرار المتظاهرين على مواصلة الاعتصام في مواقعهم وقطع الطرق أمام حركة الشاحنات".

ويعد ميناء أم قصر التجاري، الكائن شمالي الخليج المحاصر منذ أيام ، من قبل المتظاهرين من أهم موانيء العراق ويستقبل يوميا عددا كبيرا من البواخر المحملة بالسلع والبضائع.

من جانب اخر استأنف ميناء خور الزبير عمليا استقبال البواخر بعد أن شهد إغلاقا من قبل المتظاهرين.

وأفاد بيان عراقي اليوم بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد الليلة الماضية اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين، لبحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام في البلاد.

وقال بيان للدائرة الاعلامية للحكومة العراقية :"تم خلال الاجتماع تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين".