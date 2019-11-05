المعارضة السورية : 9 جرحى في قصف جوي روسي على بلدات ريف إدلب

دمشق- (د ب أ):

أعلن مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية سقوط تسعة جرحى بينهم اثنان في حالة حرجة جراء عدة غارات جوية للطيران الحربي الروسي على مدن وبلدات في محافظة ادلب شمال غرب سوريا اليوم الثلاثاء .

وقال المصدر ، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " التحذيرات التي عممتها المراصد على الأهالي دفعتهم للتوجه إلى الأراضي الزراعية والدخول الى الملاجئ".

وأشار إلى أن نزوح أغلب سكان تلك المناطق قلل من أعداد الجرحى رغم الدمار الكبير الذي خلفه القصف .

من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير :" أطلقت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 20 صاروخاً على مدينة جسر الشغور في ريف ادلب الغربي وبلدات النفير وكفرسجنة والشيخ مصطفى بريف أدلب الجنوبي مخلفة دماراً واسعاً ".

وأكد القائد العسكري ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ (د. ب. أ) :" منذ الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي قصفت القوات الحكومية السورية بلدة كفرنبل بأكثر من 35 صاروخاً من نوع أرض أرض وأكثر من 50 قذيفة مدفعية مما أدى لدمار أغلب أحياء المدينة المدمرة ".

وأكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ ( د. ب.أ ) أن الطيران الحربي السوري والروسي استهدف أكثر من تسعة مواقع لمسلحي المعارضة في ريف مدينة جسر الشغور بريف ادلب الغربي مخلفة قتلى وجرحى .