ترامب يطالب بكشف هوية مسرب مكالمة أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر اليوم الأحد إنه يتعين الكشف عن الشخص الذى سرب معلومات تتعلق بمكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال إن وسائل الإعلام الكاذبة تعرف أنه ذراع للحزب الديمقراطي ولا تريد الكشف عنه لأنه ستكون هناك موجة عارمة من الغضب.

وطالب بالكشف عن هوية ذلك العميل قائلا: "اكشفوا عن مسرب المعلومات وأنهوا خدعة المساءلة بالتقصير".