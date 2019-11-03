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    مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والإنماء الزراعي للقضاء على الجوع

    02:22 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والإنماء الزراعي للقضاء على الجوع

    جامعة الدول العربية

    القاهرة - أ ش أ

    وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال وضع استراتيجيات مشتركة لتحقيق ‎أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المعني ‎بالقضاء على الجوع، شهد التوقيع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

    جاء ذلك على هامش افتتاح النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي بدأ اليوم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وقع المذكرة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، ومحمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

    هذا المحتوى من

    جامعة الدول العربية الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أحمد أبو الغيط

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