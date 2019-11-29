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جونسون يقطع حملته الانتخابية لمتابعة تطورات حادث جسر لندن

08:54 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
جونسون يقطع حملته الانتخابية لمتابعة تطورات حادث جسر لندن

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني

لندن - (د ب أ):

قطع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حملته الانتخابية اليوم الجمعة، لمتابعة حادث جسر لندن، فيما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية إن الحادث عمل إرهابي.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن جيمس سلاك،المتحدث باسم جونسون ، قوله إن رئيس الوزراء عاد إلى مكتبه في 10 داوننج ستريت حيث :"سيتلقى المزيد من التطورات عن حادث جسر لندن".

وأعرب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين عن قلقه، وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي :" تلقينا تقارير مروعة من جسر لندن، تعاطفي مع هؤلاء

الذين تعرضوا للحادث وشكرا للشرطة وخدمات الطوارئ التي استجابت له ".

وقالت شرطة لندن في بيان لها ، إن حادث جسر لندن الذي وقع اليوم عمل إرهابي وإن المشتبه به تم قتله بالرصاص في الحادث الذي أسفر كذلك عن سقوط عدد من المصابين وكانت بحوزته عبوة ناسفة وهمية .

وقالت صحيفة الجارديان إن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص .

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حادث جسر لندن

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