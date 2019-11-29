توسك يسلم شارل ميشيل رئاسة المجلس الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

سلم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مقاليد الأمور لخلفه شارل ميشيل اليوم الجمعة، ليكمل الاتحاد الأوروبي بهذا تغييرا في القيادة أعقب إجراء انتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي في مايو.

وقال توسك: "أوروبا هي أفضل مكان على وجه الأرض، على الأقل طالما هي مازالت قارة للحرية وسيادة القانون، ويقطنها مجتمع مدرك لتاريخها وثقافتها"، قبل أن يسلم رمزيا ميشيل الجرس الذي يستخدم خلال القمم الأوروبية، لدعوة زعماء الاتحاد إلى الالتزام بالنظام.

وأضاف: "أنا على يقين، يا عزيزي شارل، أنك ستستخدم ما تملك من مواهب وقيم للحفاظ على وحدتنا".

وقال ميشيل الذي تنحى مؤخرا عن رئاسة الحكومة البلجيكية، إنه سيسلك "نهجا منطقيا سليما لحل المشكلات يتسم بالابتكار والكفاءة".

وأكد أن الاقتصاد صديق البيئة له أولوية، مشيرا إلى أن أوروبا يجب أن تكون أكثر حزما على المستوى العالمي.