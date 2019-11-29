بوتين يؤكد أهمية توحيد الجهود مع العالم الإسلامي

موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية توحيد الجهود بين موسكو ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل التصدي للتهديدات والتحديات العالمية وتسوية الصراعات الإقليمية وحل مختلف المشاكل الإنسانية في العالم.

وأفادت الرئاسة الروسية "الكرملين" ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم لجمعة ـ بأن بوتين أعرب عن أمله في أن يعزز مؤتمر الرؤية الاستراتيجية "روسيا ـ العالم الإسلامي" الثقة بين البلدان، مشيرا إلى أن توقيت انعقاد هذا المؤتمر يصادف مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي التي تتفاعل معها روسيا بنشاط ونجاح في مختلف المجالات.

وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي أعرب أيضا عن ترحيبه بكافة المشاركين في مؤتمر الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" المنعقد في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكورتوستان (بشكيريا) الروسية.

وتستضيف مدينة أوفا الروسية في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري اجتماعا لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي كانت تحمل عند تأسيسها اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي".

وتعد منظمة التعاون الإسلامي منظمة دولية تأسست عام 1969، وتضم بين صفوفها حاليا 57 دولة، وتتمتع روسيا بصفة العضو المراقب في هذه المنظمة.