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استقالة محافظ ذي قار العراقية من منصبه

11:13 م الخميس 28 نوفمبر 2019
استقالة محافظ ذي قار العراقية من منصبه

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت "السومرية نيوز" العراقية، أن عادل الدخيلي محافظ ذي قار العراقية، تقدم باستقالته من منصبه، حسبما كشفت مصادر للموقع العراقي، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد المحافظ بالاستقالة ما لم يبعد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الفريق، جميل الشمري، الذي أرسله أمس لإدارة خلية الأزمة هناك.

وقال المحافظ في بيان صحفي: "في الوقت الذي أكدنا ونؤكد بشرعية مطالب المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الاحتجاجات وحتى اللحظة والوقوف مع مطالبهم الحقة، ودعواتنا المتكررة للاستقرار والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في المحافظة، فإننا نؤشر على الإجراء الأمني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري والقيادات العسكرية".

وختم بيانه بالقول "استقالتي ستكون رهن إشارة أبناء مدينتي الأصلاء في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".

وكشفت مصادر للموقع العراقي نية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في تقديم استقالته في جلسات البرلمان الأسبوع القادم.

وكان قد وافق الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، على عقد جلسته طارئة للمجلس الأحد المقبل، مؤكدًا أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني مفوضية الانتخابات وانتخابات مجلس النواب، بعدما أعلن نواب كتلة سائرون البرلمانية، تجميع توقيعات من النواب لعقد جلسة طارئة بالبرلمان.

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