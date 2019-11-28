الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال شرقي محافظة تعز
06:35 م الخميس 28 نوفمبر 2019
عدن - (أ ش أ)
تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي شمال شرق محافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ عن مصدر عسكري قوله، إن الكتيبة الثالثة للواء 170 دفاع جوي رصدت طائرة مسيرة فوق جولة القصر الجمهوري وجبهة الزهراء والصفاء التي تعد مناطق مواجهات وتمكنت من إسقاطها.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:مجلس النواب الجزائري يستهجن تدخل البرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
768
-
220
-
180
-
179
-
122
-
81
-
74
-
71
-
69
-
65
-
56
-
46
-
46
-
44