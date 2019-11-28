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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال شرقي محافظة تعز

06:35 م الخميس 28 نوفمبر 2019
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال شرقي محافظة تعز

قوات الجيش اليمني - أرشيفية

عدن - (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي شمال شرق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ عن مصدر عسكري قوله، إن الكتيبة الثالثة للواء 170 دفاع جوي رصدت طائرة مسيرة فوق جولة القصر الجمهوري وجبهة الزهراء والصفاء التي تعد مناطق مواجهات وتمكنت من إسقاطها.

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قوات الجيش اليمني اليمن ميليشيا الحوثي

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