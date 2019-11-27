مقاتلات يابانية وكورية جنوبية ترافق طائرتين روسيتين فوق المياه الدولية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرتين حاملتي صواريخ استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" قامتا بطلعة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية والقوات الجوية اليابانية، قامت في مراحل معينة من الطلعة، بمرافقة الطائرتين الروسيتين.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية "قامت حاملتا صواريخ من طراز "تو-95 إم إس" تابعتان للقوات الجوية - الفضائية الروسية، بطلعة دورية فوق المياه الدولية لبحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وكانت الطائرتان المذكورتان من صلب تنظيم سلاح الطيران بعيد المدى تقومان بتنفيذ المهام المخصصة لهما برفقة مقاتلات من طراز "سوخوي-35 إس" ، وطائرة استكشاف راداري بعيد المدى والإدارة من طراز "إي-50" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية".

وأشار البيان إلى أن الطلعة استمرت لمدة 10 ساعات. وقامت مقاتلتان من طراز "إف-15" و "إف-16" تابعتان للقوات الجوية الكورية الجنوبية، ومقاتلة إف-2" تابعة للقوات الجوية اليابانية، بمرافقة حاملتي الصواريخ "تو-95 إم إس" الروسية في مراحل معينة من طلعتهما.

يذكر أنه وفقا للبيان، فإن أطقم الطائرات التابعة لسلاح الطيران بعيد المدى الروسي، تقوم بطلعات بشكل منتظم ووفقًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولية، دون اختراق المجال الجوي للدول الأخرى.