تصاعد الضغوط على رئيس كولومبيا وسط الاستعدادات لمسيرات واسعة

بوجوتا- (د ب أ):

تتصاعد الضغوط على رئيس كولومبيا ايفان دوكي، الأربعاء، فيما يستعد متظاهرون مناهضون للحكومة لتنظيم مسيرات واسعة للمرة الثانية في غضون أسبوع.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء الإصلاحات الاقتصادية ووضع حد لحوادث القتل التي يتعرض لها قادة التجمعات السكانية على أيدي جماعات مسلحة وتفكيك شرطة مكافحة الشغب (اسماد) التي قتلت المتظاهر الشاب، ديلان كروز.

وأصبح طالب المدرسة الثانوية (18 عاما) رمزا للمظاهرات بعد إطلاق النار عليه خلال اشتباكات وقعت السبت الماضي وتوفي متأثرا بإصابته أمس الأول الاثنين.

وكانت احتجاجات عنيفة قد اندلعت في كولومبيا أمس الثلاثاء قبيل مسيرات اليوم.

فقد تظاهر أمس آلاف الأشخاص في بوجوتا ومدن أخرى ضد إصلاحات اقتصادية ومقتل المتظاهر الشاب ديلان كروز.

واشتبك متظاهرون ملثمون مع قوات الأمن في بوجوتا ومدينة نييفا، حيث أصيب شرطي بجروح خطيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه دوكي مسألة إجراء تغييرات بمجلس الوزراء في محاولة لاستعادة زمام الأمور بعد ستة أيام من الاضطرابات.

وقال دوكي في حوار إذاعي، أمس الثلاثاء، إن بعض وزراء حكومته "أتموا مهمتهم بالفعل"، وإنه سيجري تعديلا وزاريا عندما يحين الوقت.