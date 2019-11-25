أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ألمانيا: جيشنا مستعد للقيام بمهام جديدة في الخارج حاليا

12:48 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
ألمانيا: جيشنا مستعد للقيام بمهام جديدة في الخارج حاليا

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور

زارلوييس- (د ب أ):

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بأنه يمكن للجيش الألماني تولي مهام جديدة في الخارج حاليا.

وقالت الوزيرة الاتحادية اليوم الاثنين لدى زيارة للواء محمول جوا 1 بمدينة زارلوييس بولاية زارلاند الألمانية: "سنكون اليوم أيضا قادرين على تولي مهام خارجية إضافية أيضا".

وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة، من المقرر حتى عام 2031 الوصول لنسبة الإنفاق العسكري التي ينادي بها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتي تبلغ 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقالت كرامب-كارنباور إن هناك "معلومات أولية" بشأن رغبة فرنسا الرامية لتوسيع نطاق "مكافحة الإرهاب في مالي".

يشار إلى أن الجيش الألماني لديه حاليا مدربين في مالي.

وقالت الوزيرة الألمانية إن الوضع هناك "ليس سهلا بالنظر أيضا إلى وجود القوات هناك والقوات المالية وغيرها".

يشار إلى أن كرامب-كارنباور تزور اليوم أربعة مواقع تابعة للجيش الألماني في ولاية زارلاند.

وقال متحدث باسم الجيش إنه من المقرر أن تركز الزيارة هناك بصفة خاصة على حوارات مع الجنود والموظفين.

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب كارنباور الجيش الألماني ألمانيا ولاية زارلاند

الخبر التالى:

مقتل 6 إرهابيين من داعش في قصف جوي بكركوك العراقية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع عدد حالات الاختناق في مدرسة بأسوان إلى 55 طالبة و11 معلمة