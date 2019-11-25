ألمانيا: جيشنا مستعد للقيام بمهام جديدة في الخارج حاليا

زارلوييس- (د ب أ):

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بأنه يمكن للجيش الألماني تولي مهام جديدة في الخارج حاليا.

وقالت الوزيرة الاتحادية اليوم الاثنين لدى زيارة للواء محمول جوا 1 بمدينة زارلوييس بولاية زارلاند الألمانية: "سنكون اليوم أيضا قادرين على تولي مهام خارجية إضافية أيضا".

وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة، من المقرر حتى عام 2031 الوصول لنسبة الإنفاق العسكري التي ينادي بها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتي تبلغ 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقالت كرامب-كارنباور إن هناك "معلومات أولية" بشأن رغبة فرنسا الرامية لتوسيع نطاق "مكافحة الإرهاب في مالي".

يشار إلى أن الجيش الألماني لديه حاليا مدربين في مالي.

وقالت الوزيرة الألمانية إن الوضع هناك "ليس سهلا بالنظر أيضا إلى وجود القوات هناك والقوات المالية وغيرها".

يشار إلى أن كرامب-كارنباور تزور اليوم أربعة مواقع تابعة للجيش الألماني في ولاية زارلاند.

وقال متحدث باسم الجيش إنه من المقرر أن تركز الزيارة هناك بصفة خاصة على حوارات مع الجنود والموظفين.