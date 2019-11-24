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مقتل 8 مسلحين من طالبان وداعش بأفغانستان

09:36 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
مقتل 8 مسلحين من طالبان وداعش بأفغانستان

حركه طالبان - ارشيفية

كابول /أ ش أ/

قُتل 8 من مسلحي طالبان وداعش خلال سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت 4 أقاليم أفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون عسكريون أفغان اليوم الأحد - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن إحدى الغارات الجوية استهدفت إقليم فرح غرب أفغانستان مما أسفر عن مقتل 3 من مسلحي طالبان وتدمير عبوة ناسفة ومركبة خاصة بالتنظيم، كما استهدفت غارة جوية أخرى إقليم هلمند وأسفرت عن مقتل 3 مسلحين آخرين من حركة طالبان، بالإضافة إلى مقتل مسلح آخر وتدمير مخزن أسلحة إثر غارة تم شنها على إقليم هيرات.

وذكر المسؤولون أن الغارة الجوية الرابعة استهدفت إقليم نانجارهار وأسفرت عن مقتل مسلح من تنظيم داعش..ولم تعلق حركة طالبان أو تنظيم داعش على هذه العمليات حتى الآن.

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حركه طالبان داعش أفغانستان

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